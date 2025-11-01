Un pescador cae a las rocas en Garachico y le rescatan con la grúa de bomberos

Un pescador cayó a las rocas en Garachico en la mañana de este sábado y fue necesario emplear una grúa para rescatarlo. Según indica el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos se registraron poco antes de las ocho de la mañana en la Avenida Adolfo Suárez.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Guardia Civil y efectivos de Bomberos.

Dado el lugar en el que cayó el hombre, de 77 años, los bomberos tuvieron que recurrir a la grúa de su vehículo para rescatar al herido y una vez en tierra firme el personal del SUC se encargó de la asistencia.

El herido presentaba varios traumatismos de carácter moderado: una herida abierta en la cabeza y contusiones en la zona costal y las extremidades inferiores.

Por estas heridas, fue trasladado en una ambulancia al Centro Especializado de Atención a las Urgencias del Hospital del Norte.

Por último, la Guardia Civil se encargó de las diligencias oportunas.