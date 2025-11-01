Noche negra en Las Verónicas: un herido crítico tras una reyerta y otro grave en una caída accidental

La zona de ocio nocturno de Las Verónicas, en Arona, vivió la noche de este de viernes una jornada trágica. Dos incidentes acabaron con sendas personas en el hospital, uno de ellos críticos.

Así lo explica el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que indica que poco después de las seis de la mañana recibió una alerta sobre una reyerta en la que un joven requería de asistencia sanitaria tras la agresión de varias personas.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional y de la Local del municipio, así como una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Al personal sanitario atendió al herido, un joven de 19 años que presenta diversos traumatismos de carácter crítico. Tras estabilizarlo fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Caída accidental

De esta manera se cerraba la fiesta en la conocida zona de ocio del municipio, que tampoco había empezado bien. Según informa el Ceceos, poco antes de la una y media de la madrugada, recibió una alerta acerca de la caída accidental en altura de un hombre que precisaba asistencia sanitaria.

Se trata de un hombre de 32 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo craneal de carácter grave. Tras ser asistido en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canarias lo trasladó en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Hospitén Sur.