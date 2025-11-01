Muere una mujer atropellada por un camión en Lanzarote

Una mujer de 74 años ha fallecido este sábado tras ser atropellada por un camión en Arrecife, Lanzarote. El vehículo se quedó sin frenos, según las primeras informaciones y arrolló a la mujer en una vía de sentido único al no poder esquivarla.

El siniestro vial ha tenido lugar en torno a las 10 horas en la confluencia de las calles Hermanos Zerolo con Cienfuegos.

A la zona, tras la primera alerta al Cecoes 112 se han desplazado de inmediato ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local de Arrecife, que se han hecho cargo de la investigación.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida a la víctima.