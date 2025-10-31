Un tractor cae por un barranquillo y deja un herido moderado en el sur de Tenerife

Un tractor cayó por un barranquillo en la zona de Lomo La Hoya, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona, dejando un herido de carácter moderado, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El accidente ocurrió sobre las 11:18 horas de este viernes, cuando el 112 recibió el aviso del incidente. El conductor del tractor, un varón de 50 años, presentaba traumatismos moderados, sin complicaciones aparentes, según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El afectado fue atendido en el lugar por los profesionales del SUC y posteriormente trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para recibir atención especializada.

Al operativo también se sumaron agentes de la Policía Local de San Miguel de Abona, que se encargaron de las diligencias correspondientes, y la Guardia Civil, que colaboró en la regulación del tráfico y en la seguridad del lugar. El incidente generó precaución en la vía durante la intervención de los servicios de emergencia, aunque no se registraron más afectados ni daños adicionales.