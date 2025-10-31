'Pillan' a un hombre en el aerpuerto Tenerife Norte con más de 20.000 dosis de medicamentos sin documentación

Agentes de la Guardia Civil, adscritos a la Sección Fiscal y Frontera del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, en colaboración con funcionarios de la Aduana de la Agencia Tributaria, han intervenido un total de 20.477 dosis de distintos medicamentos que se encontraban en el equipaje facturado de un pasajero de 77 años, residente en San Cristóbal de La Laguna.

El hombre tenía previsto tomar un vuelo con destino a Madrid, en conexión con otro que lo llevaría a un país fuera de la Unión Europea. Durante un control rutinario de equipajes, los agentes detectaron los fármacos mediante radioscopia, comprobando que se distribuían entre cinco bultos facturados a nombre del mismo pasajero.

Según informó la Guardia Civil, el viajero carecía de la documentación sanitaria y aduanera necesaria, y transportaba una cantidad muy superior a la permitida para uso personal.

Normativa

Las autoridades recordaron que, para viajar con medicamentos tanto dentro como fuera de la Unión Europea, es recomendable llevarlos en su envase original, acompañados de su receta o justificante médico. Además, se aconseja consultar los requisitos específicos con la embajada o consulado del país de destino.

La Guardia Civil subraya la importancia de un uso y transporte responsable de los medicamentos, ya que su comercialización, traslado o distribución sin los controles adecuados puede implicar riesgos para la salud pública y derivar en sanciones administrativas o incluso penales.

Los medicamentos intervenidos han sido puestos a disposición del Administrador de Aduanas del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, que continuará con las actuaciones pertinentes.