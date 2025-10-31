Dos personas resultan heridas en una colisión frontal en el sur de Tenerife

Una mujer de 24 años y un hombre de 53 resultaron heridos de carácter moderado este viernes tras producirse una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera TF-66, a la altura del municipio de Arona, en el sur de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo alrededor de las 08:23 horas y movilizó a varios recursos de emergencia, entre ellos dos Bombas Urbanas Pesadas (BUP) y una Unidad de Mando y Control (UMC) del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron los vehículos implicados y liberaron a un ocupante de cada uno de ellos.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió en el lugar a los dos afectados, que presentaban policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, efectivos de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la zona y de realizar el atestado correspondiente, mientras que el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife actuó en la limpieza y normalización de la vía.

El accidente generó retenciones puntuales en la TF-66 durante la mañana, debido a las labores de rescate y retirada de los vehículos siniestrados, aunque la circulación fue restablecida con normalidad una vez concluyeron los trabajos de los equipos de emergencia.