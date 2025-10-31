Un motorista en estado crítico tras colisionar con otro vehículo en Santa Cruz de Tenerife
Ocurrió en la avenida de las Hespéridas, en frente del IES Las Veredillas
Un motorista se encuentra en estado crítico tras la colisión con otro vehículo en la avenida de las Hespérides, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes, 31 de octubre, en frente del Instituto de Educación Secundaria Las Veredillas, cercano al Centro de Atletismo de Tenerife.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron unidades del Servicio de Urgencias Canario, que atendieron al herido y lo trasladaron a un centro hospitalario. Además, agentes de la Policía Local de Santa Cruz se encargaron de regular el tráfico en la zona.
(Noticia en desarrollo)
