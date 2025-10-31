Dos heridos por arma blanca y botellazo en una pelea en La Gomera

Dos hombres resultaron heridos de carácter moderado durante la madrugada de este viernes en el transcurso de una reyerta ocurrida en el sur de La Gomera.

Las víctimas sufrieron lesiones de arma blanca, así como por un botellazo en el término municipal de Valle Gran Rey, según los datos que trascendieron.

La pelea comenzó con una discusión en el interior de un establecimiento de hostelería en la zona de Vueltas, junto al recinto portuario de la zona.

A las 4:45 horas, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de que dos individuos se encontraban heridos con lesiones sangrantes en el citado enclave.

Recursos

Ante dicha circunstancia, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias envió a dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a agentes de la Guardia Civil.

El personal sanitario comprobó que uno de los afectados tenía lesiones de arma blanca, mientras que el segundo fue atacado con una botella. Los recursos sanitarios procedieron a trasladar a las personas afectadas hasta el centro de salud de Valle Gran Rey, en un primer momento.

Y, posteriormente, los heridos fueron llevados hasta el departamento de Urgencias del Hospital General Nuestra Señora de Guadalupe.

A disposición judicial

Tras recabar la información sobre lo que había ocurrido, los integrantes del Instituto Armado llevaron a cabo la detención de dos varones por un delito de lesiones, según explicaron las personas consultadas.

Los presuntos autores serán puestos a disposición del Juzgado de San Sebastián de La Gomera, junto con las diligencias realizadas por los guardias civiles.

Este no ha sido el único altercado registrado en Valle Gran Rey en los últimos meses que acaba a puñaladas.

Homicidio en marzo de este año

El pasado 20 de marzo, un hombre de 47 años de edad, vecino de dicho municipio, falleció después de recibir una puñalada en el pecho que resultó mortal de necesidad.

Una muerte violenta ocurrió el 20 de marzo, de madrugada y también en la zona de Vueltas

Al igual que en el suceso de este viernes, entonces la agresión también se produjo de madrugada en la zona de Vueltas.

Minutos antes de las 3:00 horas se produjo la alerta a la sala operativa del 1-1-2, aunque el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar al afectado.

El presunto autor, un hombre de nacionalidad cubana, se entregó a la Guardia Civil. Dicho individuo fue definido como «conflictivo» y días antes protagonizó otro altercado durante los carnavales.