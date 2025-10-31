Detenido un hombre de 66 años por intentar robar un móvil con un cuchillo en Santa Cruz

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife arrestaron la pasada noche a un hombre de 66 años como presunto autor de un intento de robo con violencia ocurrido en las inmediaciones del puente Galcerán, en la capital tinerfeña.

El detenido, identificado como J.P.G.S., intentó sustraer un teléfono móvil a una víctima que regresaba a su domicilio tras su jornada laboral. La mujer se resistió al asalto y fue auxiliada por otros transeúntes que presenciaron los hechos, lo que obligó al sospechoso a huir de la zona.

Un ciudadano que presenció el intento de robo alertó a la Policía Local y permaneció en contacto telefónico con los agentes, siguiendo al sospechoso en su vehículo. Esta colaboración fue crucial para la posterior localización del individuo en la calle Bravo Murillo y del arma blanca utilizada, que había intentado deshacerse durante la huida.

La Policía Nacional se encargó de asistir a la víctima, mientras que la Policía Local procedió a la detención del presunto autor y a la recuperación del cuchillo. El detenido fue trasladado a un centro de salud y posteriormente a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.