Rescatada por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en Roque Bermejo, en Anaga

Una senderista ha tenido que ser rescatada este jueves por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en Roque Bermejo, en Punta de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:29 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicado que una senderista precisaba asistencia sanitaria tras una caída en la zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, un helicóptero Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató a la afectada y procedió a su evacuación hasta el Aeropuerto Tenerife Norte. Tras su aterrizaje, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a la senderista, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y la trasladó en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En la emergencia también han colaborado efectivos de Bomberos de Tenerife y de Protección Civil.