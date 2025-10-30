Once detenidos y más de 100.000 euros incautados en efectivo tras desmantelar puntos de venta de droga en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local del municipio de Adeje y con la coordinación judicial establecida, han culminado una operación policial dirigida a la erradicación de varios puntos de venta de droga encubiertos como asociaciones cannábicas en el Centro Comercial Puerto Colón.

La investigación se inició a raíz de las numerosas quejas vecinales y de comerciantes de la zona, así como del incremento de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes en establecimientos que operaban bajo la apariencia de clubes sociales sin ánimo de lucro.

Durante el dispositivo se realizaron entradas y registros en cuatro asociaciones cannábicas y dos domicilios, con resultados que evidencian la actividad delictiva encubierta bajo la cobertura legal de estas entidades.

Detenciones e incautaciones

La operación se saldó con 11 personas detenidas, seis hombres y cinco mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 52 años, de diferentes nacionalidades.

Entre el material intervenido destacan: 4,5 kg de marihuana, más de 800 gramos de hachís, más de 100.000 euros en efectivo, estructuras utilizadas para el cultivo indoor de marihuana, cigarrillos tipo porros preparados para la venta, cámaras de grabación irregulares que vulneraban la normativa de protección de datos y diversos materiales relacionados con el tráfico de drogas.

Además, se detectaron numerosas infracciones administrativas por las que se abrió una segunda fase de inspección a cargo de la Policía Local.

Fraude en la actividad de las asociaciones

Las asociaciones investigadas, lejos de cumplir una función social o terapéutica, constituían auténticos puntos de venta de droga a turistas, generando un turismo vinculado al consumo de estupefacientes que afecta directamente a la imagen internacional de la isla y al tejido económico local. Muchas de estas entidades promocionaban su actividad en redes sociales, lo que contribuía a atraer consumidores desde el exterior.

La Policía Nacional reitera su compromiso de colaboración con las instituciones locales para prevenir y erradicar estas actividades ilícitas, especialmente en zonas de alta visibilidad turística como es el municipio de Adeje, trabajando de forma conjunta con los Juzgados, la Policía Local y la seguridad privada del entorno portuario.