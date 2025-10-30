Un nuevo accidente en la TF-5 deja largas colas desde Tacoronte desde primera hora de la mañana

Como si fuera el Día de la Marmota, una nueva jornada se inicia en la autopista del Norte de Tenerife con largas colas provocadas por un incidente. Una colisión entre dos furgonetas en la TF-5, dirección Santa Cruz, a la altura del municipio de Tacoronte, ha provocado que los tinerfeños que se trasladaban desde el norte de la Isla se viesen retenidos uno detrás de otro.

Uno de los dos carriles ha quedado bloqueado tras el accidente y los medios de emergencias han actuado en el lugar para regular el tráfico. Se desconoce por el momento el estado de los ocupantes de los dos vehículos involucrados en el incidente.

Colas a la altura de Tacoronte / Cámaras de tráfico del Cabildo

Se pide a todos las personas que vayan a circular por la zona respeten las señales de tráfico y tengan precaución en ambos sentidos para evitar que se repita un nuevo accidente.