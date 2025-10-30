Detenido por intentar apuñalar a otro hombre en Tenerife
El arrestado por el ataque con arma blanca es un joven de 21 años
Un joven, de origen marroquí, fue detenido recientemente como presunto autor de un intento de agresión con arma blanca en el sur de Tenerife.
El episodio de violencia callejera se produjo durante la jornada del pasado miércoles en la zona costera del municipio de Arona.
El arresto fue desarrollado por agentes de la Guardia Civil destinados en el puesto principal de Playa de las Américas.
Pelea callejera
La reyerta se produjo en una calle en el barrio de El Fraile, según explicaron las personas consultadas.
Por circunstancias que se desconocen, dos hombres mantenían una discusión en una vía pública de la mencionada localidad. Mientras tanto, varias personas trataron de separarlos y de que el altercado no fuera a más. Uno de los implicados era de origen magrebí.
Sin embargo, en un momento dado, del interior de un garaje o de un salón salió un tercer individuo, también marroquí, armado con un cuchillo.
Actuación de la Guardia Civil
Desde el primer momento, ese varón, vestido de negro, empezó a atacar con la mencionada arma blanca a otro hombre de origen subsahariano.
A raíz del mencionado suceso, integrantes de la Guardia Civil procedieron a la detención de un ciudadano marroquí de 21 años de edad.
