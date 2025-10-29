Sorprenden a un hombre pescando pulpos en una zona prohibida del sur de Tenerife
Los agentes intervinieron 5 piezas de pulpo que no pesaban ni un kg, suponiendo ello un grave riesgo para el desarrollo de la especie
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han incautado un total de 5 piezas de pulpo, cada una de ellas con un peso que no llegaba ni a un kilogramo y que además habían sido capturados de manera ilícita y contraviniendo lo establecido en la Ley 17/2003, de 10 de abril de Pesca de Canarias.
Cabe destacar que teniendo en cuenta el tamaño de las piezas, se trataría de pulpos que no habrían alcanzado el tamaño de madurez, con el consiguiente riesgo que ello supone para el desarrollo de la especie.
El infractor se encontraba realizando la pesca en la Playa de Punta Larga, perteneciente al municipio de Candelaria, a plena luz del día y en presencia de numerosos ciudadanos que se encontraban en el lugar, realizando dicha acción con aparente impunidad, en zona prohibida y careciendo de la licencia preceptiva en vigor, motivos por los cuales, los agentes procedieron a notificarle las correspondientes denuncias por la comisión de un total de cuatro infracciones administrativas.
Según lo establecido en la citada Ley de Pesca de Canarias, las infracciones pueden ser leves, con apercibimiento o multa de 60 a 300 euros; graves, con multa de 301 a 60.000 euros; o muy graves, con multa de 60.001 a 300.000 euros.
