Seis personas afectadas por inhalación de humo tras un incendio en La Palma

Seis personas han resultado afectadas por intoxicación por inhalación de humo tras un incendio ocurrido en un solaar con residuos en La Palma.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el fuego se originó poco antes de las 12:00 horas en Llano Abreu, en el municipio de Barlovento.

Los bomberos sofocaron el fuego con la colaboración de una cuba de agua de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los afectados.

Afectados

En concreto, los sanitarios asistieron en el lugar a seis personas, de las que trasladó a dos hombres con pronóstico moderado al Hospital General de La Palma y a otro par de afectados de carácter leve al centro de salud de San Andrés y Sauces, mientras que las dos últimas acudieron después por sus propios medios al consultorio.

Los afectados son cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 25 y los 71 años, y otras dos personas de las que se desconocen más datos.

Equipo desplegado

A los bomberos y sanitarios, se unió la Guardia Civil, que instruyó las diligencias oportunas, y Ayuda en Emergencias La Palma, que colaboró en diversas tareas del dispositivo.