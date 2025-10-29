Intervienen para sofocar un incendio en un edificio de Tenerife
En el servicio también colaboran policías locales y policías nacionales
Santa Cruz de Tenerife
Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Tomé Cano intervienen en estos momentos para sofocar un incendio en Santa Cruz de Tenerife.
Las llamas se han registrado en un edificio que antiguamente se utilizó como pensión en la Avenida Islas Canarias.
En el servicio también colaboran agentes de la Policía Local de la capital tinerfeña e integrantes de las patrullas de la Policía Nacional.
La sala operativa del 1-1-2 también envió a la zona una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
