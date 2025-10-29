Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intervienen para sofocar un incendio en un edificio de Tenerife

En el servicio también colaboran policías locales y policías nacionales

Vehículo de bomberos de Tenerife

Vehículo de bomberos de Tenerife / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Tomé Cano intervienen en estos momentos para sofocar un incendio en Santa Cruz de Tenerife.

Las llamas se han registrado en un edificio que antiguamente se utilizó como pensión en la Avenida Islas Canarias.

En el servicio también colaboran agentes de la Policía Local de la capital tinerfeña e integrantes de las patrullas de la Policía Nacional.

La sala operativa del 1-1-2 también envió a la zona una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

