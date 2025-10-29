Encuentran entre las mantas de un huésped tinerfeño los 50 juegos de llaves de un hotel de Lugo

Agentes de la Policía Local de Lugo encontraron entre las mantas de un huésped, después de acceder a su habitación, los cincuenta juegos de llaves de un hotel de la zona norte de la ciudad cuyos propietarios habían echado en falta, al igual que otros objetos que también estaban en poder de esta persona.

Según la información facilitada este miércoles por la Policía Local de Lugo, sus agentes se vieron obligados a intervenir este lunes por la mañana después de haber sido demandada su presencia por parte de los propietarios de un hotel ubicado en la zona norte de la ciudad, ante la sospecha de que uno de sus clientes había robado diferentes objetos de uso interno del establecimiento.

Los empleados del establecimiento les explicaron a los agentes de policía que la desaparición de esos objetos se había producido durante el servicio de desayuno. Notaron en falta varias cajas, guantes de limpieza, un neceser con efectos personales y, sobre todo, una caja con más de cincuenta juegos de llaves de las habitaciones del hotel.

Los agentes localizaron al sospechoso en una de las habitaciones y este les permitió la entrada. En una primera inspección ocular, vieron algunos de los objetos que habían echado en falta los empleados. La caja con los juegos de llaves fue localizada oculta entre unas mantas.

Dado que los agentes detectaron "incongruencias" en los datos facilitados para su identificación por el sospechoso, un varón natural de Tenerife y de 35 años de edad, y de que la responsable del hotel manifestó su intención de presentar denuncia, fue trasladado a dependencias policiales para completar las diligencias.