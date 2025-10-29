Detenido por apuñalar a su padre en una vivienda en Tenerife

Un joven fue detenido recientemente como presunto autor del apuñalamiento de su padre en el interior de una vivienda en la zona metropolitana de Tenerife.

Este nuevo episodio de violencia doméstica ocurrió, de forma concreta, en un domicilio situado en el casco urbano de La Laguna en horas de madrugada.

Integrantes de la Policía Nacional arrestaron al principal investigado por el ataque con arma blanca, así como a dos amigos del anterior como presuntos autores de un robo con violencia.

Acceso a casa de la víctima

Eran las cinco y cuarto de la madrugada del pasado lunes, 27 de octubre, cuando un varón, de 23 años de edad, accedió a la casa de su progenitor, situada en las viviendas sociales del Polígono Padre Anchieta, en la Avenida de la Trinidad.

En esa acción, el principal investigado acudió acompañado supuestamente por dos amigos, según los escasos datos que han trascendido.

Tras una discusión, el joven se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y se dirigió hacia su padre, de 48 años de edad.

El progenitor sufrió una herida de arma blanca en un brazo, indicaron las fuentes consultadas.

El afectado fue trasladado al área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde recibió el alta ese mismo día.

Se interrumpió la activación del 1-1-2

En un momento dado, al ver las circunstancias, la madre del principal investigado trató de realizar una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) para que enviaran los recursos necesarios a la vivienda.

Sin embargo, supuestamente uno o los dos amigos del joven de 23 años le quitaron el teléfono móvil a la mujer para que no pudiera realizar el aviso.

Agentes de la Policía Nacional destinados en la Comisaría de La Laguna detuvieron a los tres jóvenes implicados en los hechos.

El principal investigado y sus dos acompañantes pasaron este miércoles a disposición judicial

El hijo de la víctima fue acusado de un delito de lesiones, mientras que sus dos acompañantes fueron apresados por un supuesto robo con violencia.

A disposición judicial

Los tres arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna durante la mañana de este miércoles.

Los tres arrestados quedaron en libertad provisional con cargos a la espera de la celebración del juicio, según las fuentes consultadas.