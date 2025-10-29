Asesinato en Tenerife: la banda de Añaza ofreció dinero al superviviente de la emboscada para que no hablara

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional trabajan con la hipótesis de que los responsables de la banda de Añaza llegaron a ofrecer una importante cantidad de dinero a León, el superviviente de la emboscada en la que tanto este como Alberto González Padrón fueron secuestrados y torturados, hasta que "Albertito", de El Cardonal, murió asesinado a golpes.

El objetivo de la presunta organización criminal era que León no revelara a los agentes la verdad de cómo habían ocurrido los hechos y así evitar la implicación del conjunto de los integrantes del grupo.

Casi tres meses después de que ocurrieran los hechos, el cuerpo de seguridad confirma que el autor intelectual de la emboscada, la detención ilegal y la muerte violenta de Alberto González fue el líder indiscutible de la banda, Aarón Vargas, alias El Caca.

Entrega del cadáver en Comisaría

Como adelantó EL DÍA en su momento, el caso se descubrió cuando los dos primeros detenidos en la operación, Moisés Baute (alias Moi El Orejas) y Jonathan Martín (alias Johnny El Gordo) se presentaron en la madrugada del pasado 30 de julio en la Comisaría del Distrito Sur de Santa Cruz de Tenerife (Tres de Mayo).

En un coche llevaban el cadáver de Alberto González y a León, que había sufrido unas heridas muy graves durante el secuestro. Baute y Martín se entregaron a los policías como autores de los hechos. El día anterior, la pareja de Alberto había denunciado la desaparición de su novio y los investigadores de Homicidios empezaron a indagar sobre la magnitud y todos los verdaderos participantes en los hechos.

Al final, la Policía Nacional confirma que se han detenido a 12 hombres por su presunta implicación en los delitos de asesinato, detención ilegal, lesiones graves y pertenencia a organización criminal. Todos integran la banda de Añaza. Como adelantó EL DÍA en los pasados meses, las detenciones fueron realizadas en diferentes fases, tras semanas de trabajo operativo y de análisis de información.

Operativo policial en una de las viviendas donde se produjo el secuestro y las agresiones por parte de la banda de Añaza. / El Día

La emboscada

Para el Grupo de Homicidios, todo indica que Aarón Vargas presuntamente pudo tender una emboscada a las víctimas, como represalia por un supuesto "vuelco de droga"; es decir, un intento de robo de estupefacientes entre grupos de traficantes.

Así, un miembro de la banda de Añaza contactó con los dos afectados para simular una transacción de droga, con el fin de atraerlas a un punto previamente convenido en una finca situada en la zona de Agache, en el municipio de Güímar.

El 1 de agosto, los agentes llevaron a cabo dos registros. El primero se hizo en la finca de Lomo de Mena (Güímar), donde presuntamente ocho integrantes del grupo de Añaza llevaron a cabo la agresión inicial y el traslado de las víctimas.

La muerte en el garaje

El segundo registro se efectuó en un garaje de una vivienda en el barrio de Santa María del Mar, (Santa Cruz de Tenerife) junto a la autopista del Sur. En ese inmueble, las víctimas permanecieron retenidas en contra de su voluntad durante más de 24 horas. Uno de los afectados estuvo maniatado en todo momento.

En ese garaje fue donde falleció Alberto González Padrón a consecuencia de las brutales lesiones sufridas.

El 8 de agosto se tomó testimonio a León, el superviviente, ante las amenazas reales de muerte que pesaban sobre su persona. Para garantizar su integridad física en ese trámite, se estableció un dispositivo de seguridad policial específico en los días previos y durante la realización de dicha diligencia.

En todo este tiempo, León ha temido por su vida y ha habido momentos en que ocultó el lugar donde se hallaba para evitar que lo mataran.

Cómo funcionaba la banda

La banda de Añaza estaba integrada por, al menos, doce individuos y mantenía una estructura jerarquizada en la que cada miembro desempeñaba roles bien definidos.

Como en otros grupos similares, el líder y los subalternos ordenarían cómo ejecutar las detenciones ilegales, las agresiones, para lo cual designan los lugares, los coches a utilizar, quiénes participan o las armas que se emplean, mientras otros integrantes custodian a las víctimas, limpian los escenarios del crimen, ocultan pruebas o encubren los hechos.

Presuntamente, la banda llegó a ofrecer una alta cantidad de dinero a la víctima superviviente para que no declarara sobre lo que había visto y padecido.

Ingresos en prisión

Después de varios meses de trabajo, el Grupo de Homicidios detuvo a los doce miembros de la citada organización criminal y considera que ha desarticulado su estructura operativa. Como adelantó EL DÍA, de los doce arrestados, ocho ingresaron en prisión provisional a la espera de juicio.

En cualquier caso, la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.