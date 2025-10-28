Un segundo choque en la TF-5 deja un hombre herido
El afectado fue trasladado al Hospital de la Candelaria
Un segundo accidente ocurrido en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) durante la tarde de este martes, 28 de octubre, se ha saldado con otro hombre herido. Si en el primero de ellos, un motorista chocaba contra un camión, en este caso, se ha producido la colisión entre dos automóviles, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El siniestro se produjo sobre las 17:30 horas, a la altura de la salida 8A en dirección Santa Cruz de Tenerife, también en el municipio de La Laguna. El afectado es un hombre de 43 años, que sufrió diversos traumatismos de carácter moderado.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al afectado en la zona antes de trasladarlo hasta al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Por su parte, la Guardia Civil instruyó el atestado correspondiente y la cuadrilla de Carreteras aseguró la vía circulatoria.
