Herido un motorista al colisionar contra un camión en la autopista del norte de Tenerife

Un joven de 28 años ha resultado herido este martes, 28 de octubre, tras sufrir una colisión con un camión mientras circulaba en moto.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente tuvo lugar pasadas las 15:00 horas en la autopista TF-5, a la altura del kilómetro 6 en dirección norte, en el municipio de La Laguna.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) prestó la asistencia inicial al motorista herido para su posterior trasladado a bordo del vehículo sanitario hasta el Hospital Universitario de Canarias. El joven sufrió diversos traumatismos de carácter moderado.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó el atestado correspondiente; mientras que el servicio insular de conservación viaria despejó la calzada.