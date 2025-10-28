Detenidos cuatro familiares de presos por introducir droga en la cárcel Tenerife II

Guardias civiles destinados en la Sección de Seguridad del centro penitenciario Tenerife II detuvieron a cuatro personas, dos hombres y otras tantas mujeres, por presuntamente introducir drogas en la mencionada cárcel.

Los arrestados tienen entre los 18 y 77 años y residen en diversos municipios de Tenerife. Los implicados son familiares o amigos de internos que se encuentran cumpliendo condena en la citada prisión.

La Guardia Civil y funcionarios de Instituciones Penitenciarias colaboraron de forma activa durante la inspección preventiva que se realiza en el control de acceso, con máquina de rayos X y con un perro especializado en detección de estupefacientes a todas aquellas personas que se disponen a visitar a sus familiares o amigos en dicho centro.

Los funcionarios detectaron, de forma oculta, diversas dosis de sustancias estupefacientes, más concretamente cocaína y heroína, en prendas de ropa con cosido artesanal en dobladillo, calzado o paquetería, por ejemplo.

Prenda de ropa en la que se introdujo droga en Tenerife II / El Día

Penas

Los detenidos, junto con la droga intervenida, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Según el artículo 368 del Código Penal, el mencionado delito está castigado con penas de prisión de tres a seis años, cuando la sustancia cause grave daño a la salud, como es el caso de la cocaína y la heroína.

Conforme lo establecido por el Tribunal Supremo en diversa Jurisprudencia, la pena podría agravarse si se demuestra que la droga estaba destinada a varios internos o a la venta dentro del centro.