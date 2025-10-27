A prisión por llevar más de dos kilos de cocaína en su maleta en La Palma

Un hombre fue arrestado e ingresó en prisión provisional por transportar una maleta en la que llevaba más de dos kilos de cocaína en la isla de La Palma.

Agentes de la Guardia Civilpertenecientes al puesto principal de Santa Cruz de la Palma detuvieron a un varón de 43 años, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones del aeropuerto de La Palma, cuando el individuo presuntamente llevaba en el interior de su equipaje 2.300 gramos de la mencionada sustancia estupefaciente.

El arresto

La detención y la aprehensión de la cocaína se produjo fuera de la zona restringida de la infraestructura, en la parte pública, cuando el acusado se disponía a abandonar el recinto y estaba a punto de subirse a un coche.

El ahora investigado levantó las sospechas de los agentes por su actitud esquiva y con alto grado de nerviosismo. Conforme a ello, los agentes uniformados decidieron interceptarlo con el objetivo de identificarlo y regisgtrar sus pertenencias.

Los funcionarios encontraron así en el interior de su maleta, de forma oculta, la mencionada cantidad de cocaína y un teléfono móvil, motivo por el cual procedieron a su inmediata detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El detenido, junto con la droga intervenida, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Cruz de La Palma, que acordó su ingreso en prisión provisional.