Herida una mujer en el vuelco de un vehículo en La Palma
La afectada sufrió contusiones de carácter moderado
Una mujer de 54 años ha resultado herida este lunes, 27 de octubre, en el vuelco de su vehículo en la carretera LP-1 de La Palma.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo sobre las 15:30 horas a la altura de la entrada de Franceses, en el municipio de Garafía.
En concreto, la afectada sufrió varias contusiones de carácter moderado, por lo que, además de ser atendida en el lugar de los hechos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria del Centro de Salud de San Andrés y Sauces, fue trasladada al Hospital General de La Palma.
Bomberos de La Palma y Guardia Civil colaboraron en el dispositivo.
