Encuentran el cadáver de un hombre en un parque de Canarias

La Policía Nacional investiga las causas de la muerte del varón, de 68 años, aunque la principal hipótesis apunta a un accidente

La Policía Nacional custodia el cuerpo sin vida del hombre fallecido en Lomo Los Frailes

La Policía Nacional custodia el cuerpo sin vida del hombre fallecido en Lomo Los Frailes / Andrés Cruz

El Día

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un parque de Lomo Los Frailes, en Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria. Aunque todas las hipótesis están abiertas, todo indica que el fallecimiento fue accidental. La víctima sufrió un tropezón cuando caminaba por la vía pública y, al caer, se golpeó la parte frontal de la cabeza.

Fueron unos paseantes quienes dieron la voz de alarma al 112, en torno a las 14.05 horas de este lunes, al localizar en una de las entradas del conocido como parque del Dragón (parque Sixto Enríquez) a un varón tendido en el suelo, con un golpe en la cabeza y que no respondía a estímulos. La víctima, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas [del mismo grupo que EL DÍA], es un vecino del barrio de 68 años.

A la zona, en la calle Betania, se desplazaron de inmediato una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Nacional. Los sanitarios tan solo pudieron confirmar el óbito. Por su parte, el grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte.

Los agentes mantienen todas las hipótesis abiertas, pero gana fuerza la muerte accidental. El varón, corroboraron testigos, sufrió un tropezón en la calle y se precipitó al suelo, golpeándose la cabeza contra la acera, lo que le habría causado el fallecimiento.

El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizarle la autopsia y determinar las causas exactas del deceso.

