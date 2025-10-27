Un detenido y ocho identificados tras saltar las vallas del Parque Las Mesas para hacer una fiesta

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife intervinieron, durante la pasada madrugada, en el parque de Las Mesas tras un aviso recibido desde la sala operativa del 1-1-2, que advertía de que varias personas habían saltado las vallas de la zona recreativa después de llegar en tres vehículos al lugar.

Hasta cuatro dotaciones de la Policía Local se desplazaron hasta allí, tanto de la Unidad Operativa como de la Unidad Canina, confirmando los hechos y, tras identificar a los implicados, procedieron a la detención de P.A.C.A. por tener en vigor una orden de arresto de un juzgado de lo penal de Madrid.

En este servicio también se incautaron de un cuchillo de grandes dimensiones a uno de los asistentes a esta fiesta y de diversas cantidades de droga detectadas por los miembros de la Unidad Canina.

Los funcionarios del cuerpo de seguridad también confirmaron que había dos chicas menores de edad, a una de las cuales fue necesario avisar a su progenitora.

La intervención

Al llegar al lugar los agentes se encontraron un vehículo estacionado en la puerta de acceso al parque, sin conductor y dos pasajeros en su interior.

Además de la pertinente denuncia, se solicitó la presencia de la grúa municipal para retirarlo. Uno de los pasajeros portaba el cuchillo y diversas cantidades de hachís, levantándose las oportunas actas por todo ello.

Cuando ya se pudo acceder al interior del parque se observó la presencia de otros dos vehículos en su interior, uno de ellos sin el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), por lo que también fue trasladado por la grúa.

Los policías bajaron a todos los pasajeros de los vehículos y procedieron tanto a su identificación como cacheo preventivo. Así se verificó la presencia de una menor, por lo que fue necesario localizar a su madre y solicitar que la recogiera. La otra adolescente estaba allí a cargo de un familiar.

Finalmente, se procedió al traslado a dependencias policiales del detenido, la tramitación de todas las actas pertinentes y al desalojo del lugar dejando el parque nuevamente cerrado.

El Área de Seguridad del Ayuntamiento recuerda que, en el período actual del mes de abril a octubre, el horario de apertura al público del parque de Las Mesas es desde las 08:00 horas hasta las 21:00 horas; y del próximo mes de noviembre al mes de marzo se restringe de 08:00 a 19:00 horas. Fuera de dichos horarios la presencia en esta instalación municipal puede ser sancionable.