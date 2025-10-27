Detenidas dos camareras de hotel en Arona por robar 9.000 euros a un matrimonio italiano

La Policía Nacional ha detenido a dos trabajadoras de un hotel en Arona (Tenerife) acusadas de robar 9.000 euros a un matrimonio italiano hospedado en el establecimiento. Las arrestadas, de 63 y 50 años, ocupaban los puestos de camarera de piso y subgobernanta, y presuntamente planificaron el robo tras conocer los hábitos diarios de los huéspedes.

El matrimonio, cliente habitual del hotel, había decidido ocultar el dinero en diferentes lugares de la habitación para evitar riesgos, sin sospechar que las autoras del robo podrían ser parte del personal del alojamiento.

Un robo sin señales de fuerza ni desorden

Los agentes acudieron al hotel tras la denuncia de los afectados y comprobaron que la habitación no presentaba ningún signo de forzamiento ni desorden. Los objetos personales y de valor que permanecían sobre las mesillas no habían sido sustraídos, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un robo interno.

Tras analizar la información disponible, los agentes identificaron a la camarera encargada de la limpieza de la habitación como la persona que, supuestamente, informó a su compañera —la subgobernanta del hotel— sobre la existencia del dinero. Ambas aprovecharon su conocimiento de la organización del trabajo y modificaron turnos y días laborales para ejecutar el plan sin levantar sospechas.

Aprovecharon las rutinas de los huéspedes

Según la investigación, las dos mujeres conocían al detalle las rutinas del matrimonio italiano, que tras el almuerzo solía pasar varias horas tomando el sol en la zona de hamacas, visible desde la habitación. Aprovechando ese momento de ausencia y menor vigilancia, las presuntas autoras entraron al cuarto y sustrajeron el dinero.

El análisis minucioso de las pruebas y declaraciones permitió a la Policía Nacional reconstruir los hechos y confirmar la participación de ambas empleadas. Finalmente, fueron detenidas y puestas a disposición judicial como presuntas autoras de un delito de hurto.

Una investigación meticulosa

La Policía Nacional destaca la complejidad del caso, dado que no existían indicios físicos evidentes ni testigos directos del robo. La resolución se logró gracias a la investigación interna del hotel, el análisis de los horarios y movimientos de las trabajadoras y la revisión de la documentación de turnos y registros de limpieza.

El caso refuerza la importancia de mantener protocolos de seguridad en los establecimientos turísticos, especialmente en zonas de alta ocupación como el sur de Tenerife, donde el flujo de visitantes extranjeros es constante durante todo el año.

Recomendaciones de seguridad para turistas

La Policía Nacional recomienda a los viajeros no guardar grandes cantidades de dinero en las habitaciones, sino utilizar las cajas fuertes de los hoteles o los servicios de depósito seguro cuando estén disponibles. También aconseja denunciar de inmediato cualquier sospecha o incidente para facilitar la actuación de las autoridades.