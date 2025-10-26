Surfistas y un pescador rescatan a varios bañistas en Almáciga

Surfistas y un pescador han tenido que rescatar durante la mañana de este domingo, 26 de octubre, a varios bañistas en la Playa de Almáciga, según informa la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife en sus redes sociales.

Por este motivo, agentes y miembros de Protección Civil han tenido que proceder a realizar labores preventivas en la la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad.

Precisamente, un hombre de 39 años falleció este sábado en esa misma playa, tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria.

El cuerpo policial recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia y respetar las señales de peligro en el mar.