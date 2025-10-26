Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Surfistas y un pescador rescatan a varios bañistas en Almáciga

La Policía y Protección Civil realizan labores de prevención en dicha playa

Despliegue de la Policía Local yProtección Civil en Almáciga

Despliegue de la Policía Local yProtección Civil en Almáciga / @PoliciaLocalSC

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Surfistas y un pescador han tenido que rescatar durante la mañana de este domingo, 26 de octubre, a varios bañistas en la Playa de Almáciga, según informa la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife en sus redes sociales.

Por este motivo, agentes y miembros de Protección Civil han tenido que proceder a realizar labores preventivas en la la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad.

Precisamente, un hombre de 39 años falleció este sábado en esa misma playa, tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria.

Noticias relacionadas y más

El cuerpo policial recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia y respetar las señales de peligro en el mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents