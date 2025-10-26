Rescatan a un bañista en apuros en San Juan de la Rambla

Un hombre ha tenido que ser rescatado este domingo, 26 de octubre, del Charco de La Laja, en San Juan de la Rambla, al encontrarse en apuros en el mar.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 15:24 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El helicóptero del GES rescató al afectado, que presentaba hipotermia de carácter moderado, y lo trasladó al Aeropuerto Tenerife Norte donde una ambulancia del SUC realizó su asistencia y evacuación al Hospital Universitario de Canarias.