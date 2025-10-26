Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un bañista en apuros en San Juan de la Rambla

El hombre sufrió una hipotermia, por lo que fue trasladado al hospital

Rescate de un bañista en apuros en San Juan de la Rambla

Rescate de un bañista en apuros en San Juan de la Rambla

112 Canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha tenido que ser rescatado este domingo, 26 de octubre, del Charco de La Laja, en San Juan de la Rambla, al encontrarse en apuros en el mar.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 15:24 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Noticias relacionadas y más

El helicóptero del GES rescató al afectado, que presentaba hipotermia de carácter moderado, y lo trasladó al Aeropuerto Tenerife Norte donde una ambulancia del SUC realizó su asistencia y evacuación al Hospital Universitario de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents