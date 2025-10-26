Rescatan a un bañista en apuros en San Juan de la Rambla
El hombre sufrió una hipotermia, por lo que fue trasladado al hospital
Un hombre ha tenido que ser rescatado este domingo, 26 de octubre, del Charco de La Laja, en San Juan de la Rambla, al encontrarse en apuros en el mar.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 15:24 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
El helicóptero del GES rescató al afectado, que presentaba hipotermia de carácter moderado, y lo trasladó al Aeropuerto Tenerife Norte donde una ambulancia del SUC realizó su asistencia y evacuación al Hospital Universitario de Canarias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Álvaro Cervera, tras la derrota frente al Barakaldo: 'En la segunda parte nos han sacado del campo; la manera de perder es fea
- Santa Cruz de Tenerife registra una media de 37 incidencias diarias por incumplimientos del contrato de limpieza
- Dos policías locales y una conductora heridos en una colisión en Tenerife
- El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural
- Caritas despide a la Virgen de Candelaria con Café y Calor a ritmo de una Salve Rociera
- La pastelería artesana de Tenerife que tiene el dulce de moda de la isla: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái
- Muere un hombre tras ser rescatado de una playa de Tenerife
- El Rosario, Tegueste y Candelaria: a las rentas más altas les gusta la tranquilidad