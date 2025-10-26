Rescatada una senderista tras sufrir una caída en Puntagorda
El helicóptero del GES la evacuó con una lesión en un miembro inferior hasta el Aeropuerto de La Palma, desde donde fue trasladada al hospital
Una senderista ha tenido que ser rescatada este sábado por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en la pista de Facundo, en Puntagorda, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo sobre las 17:40 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una senderista había sufrido una caída y presentaba una lesión en un miembro inferior que le impedía continuar la marcha, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, el helicóptero del GES rescató a la afectada y la trasladó al Aeropuerto de La Palma, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario la esperaba para una asistencia sanitaria inicial, donde presentó un traumatismo en miembro inferior. Posteriormente, se la trasladó hasta el Hospital General de La Palma.
