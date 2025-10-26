Dos policías locales y una conductora heridos en una colisión en Tenerife
Los agentes circulaban con las señales lumínicas y sonoras activadas porque se dirigían a un servicio
Dos policías locales y una conductora resultaron heridos durante la madrugada de este domingo tras una colisión en Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos ocurrieron a la una de la madrugada en la confluencia de la avenida Reyes Católicos con la calle Miguel de Unamuno, según informa el cuerpo de seguridad.
Los agentes supuestamente se dirigían a un servicio de violencia de género en el entorno de la zona de Tomé Cano, por lo que llevaban activadas las señales acústicas y luminosas en el vehículo radiopatrulla.
La conductora circulaba por la avenida Reyes Católicos en dirección a la rotonda de la República Dominicana.
Como consecuencia del violento impacto, los dos funcionarios del cuerpo de seguridad municipal sufrieron lesiones de carácter leve. Y la conductora que circulaba en el turismo particular también resultó afectada leve, según los datos que han trascendido.
Otros policías locales tuvieron que cortar la circulación en la zona en la que ocurrió el siniestro vial, por el derrame de aceite de los dos vehículos implicados. Además, restos de ambos turismos quedaron esparcidos en la calzada.
En el servicio también intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife del cercano parque de Tomé Cano, que se ocuparon de limpiar la calzada, entre otras cosas.
