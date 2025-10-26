Grave una menor tras ser rescatada con signos de ahogamiento de la piscina de un hotel en Tenerife
La niña de 8 años fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias
Una menor de 8 años de edad ha sido trasladada en un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) este domingo tras ser rescatada de la piscina de un hotel con signos de ahogamiento de carácter grave en el Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 11:24 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que se activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Ante la gravedad del incidente, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario asignó, además de los recursos de urgencias terrestres, un helicóptero medicalizado, que se hizo cargo del traslado de la menor hasta el Hospital Universitario de Canarias.
El personal del centro de salud de la zona junto al del SUC realizaron, por su parte, la asistencia inicial de la afectada, estabilizándola para su traslado en el recurso aéreo.
Efectivos de la Policía Local y Policía Nacional colaboraron con los servicios intervinientes.
