En estado crítico tras el vuelco de su vehículo en Tenerife

Fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias

Los recursos de emergencia atienden al afectado.

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre se encuentra en estado crítico tras volcar su vehículo este domingo, 26 de octubre, en Buenavista del Norte.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a las 15:28 horas se produjo el aviso de un vuelco en la carretera TF-436.

A la llegada del personal sanitario, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que se realizaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas hasta revertir la situación.

Tras su estabilización, fue trasladado en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias.

