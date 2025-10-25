Muere un hombre tras ser rescatado de una playa de Tenerife
Otros dos bañistas tuvieron que ser atendidos por el SUC al sufrir signos de ahogamiento moderado
Un hombre de 39 años ha fallecido este sábado, 25 de octubre, en Tenerife tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la Playa de Almáciga (Santa Cruz de Tenerife).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 13:58 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
Ante la gravedad del incidente, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asignó un helicóptero medicalizado que se desplazó al lugar y realizó la asistencia del afectado, junto al personal de la ambulancia. La dotación sanitaria practicó maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado, por lo que solo pudieron confirmar el fallecimiento.
Además, el personal del SUC asistió a otros dos bañistas, de 31 y 47 años, con síntomas de ahogamiento de carácter moderado, que trasladó al Centro de Salud de Anaga.
Durante el operativo, efectivos de bomberos y agentes de la Policía Local aseguraron la zona para la toma de tierra del helicóptero del SUC en la playa. Por su parte, la Policía Nacional instruyó las diligencias.
