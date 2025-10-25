Detenido un menor por agresión sexual a otro en un centro de internamiento de Tenerife

Un menor de edad, de origen marroquí, fue detenido recientemente como presunto autor de un delito de agresión sexual a un compañero de habitación en el centro de internamiento educativo para menores infractores (Ciemi) de Valle Tabares, en el municipio de La Laguna.

Los hechos ocurrieron supuestamente en el interior de las mencionadas instalaciones, donde se recluye a adolescentes que hayan cometido diferentes hechos delictivos o alguna infracción penal de carácter grave.

La investigación del asunto fue asumida por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna.

Supuestamente, la víctima, de 16 años y de origen británico, recibió la visita de su familia y supuestamente contó a su entorno el episodio por el que había pasado.

Denuncia

Y, a partir de ese momento, sus familiares acudieron a una Comisaría de la Policía Nacional para presentar una denuncia por lo ocurrido.

Desde entonces se activó el protocolo habitual en estos casos para garantizar la protección del menor afectado y evitar la posible destrucción de pruebas.

La habitación en la que supuestamente ocurrieron los hechos y en la que vivían el presunto autor y el afectado quedó precintada y vigilada hasta que agentes de la Brigada de Policía Científica y de la UFAM llevaron a cabo su registro, según las fuentes.

Supuestamente, el presunto autor de los hechos fue detenido y enviado a las dependencias de Valle Tabares a raíz de unos hechos cometidos en la provincia de Las Palmas.

Intento de violación a una turista

Respecto a la víctima, se trata de un adolescente que fue detenido el pasado mes de agosto como presunto autor de un intento de agresión sexual a una turista, de 22 años de edad y también de origen británico, en el interior de un establecimiento hotelero de Playa de las Américas.

Según la información que trascendió en aquel momento, el episodio se produjo el 31 de julio y la investigación del caso fue realizada por integrantes de la Policía Nacional.

La portavoz del cuerpo de seguridad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife aseguró que la rápida intervención de los agentes que concluyó con el arresto del menor permitió evitar «nuevos ataques».

De vacaciones

Las cámaras de seguridad del hotel facilitaron la reconstrucción del suceso y localizar al presunto autor, que fue arrestado en la piscina de otro establecimiento alojativo cercano, donde pasaba las vacaciones en la Isla junto a su familia.

Según los datos que trascendieron entonces, el menor se introdujo en la habitación de la víctima e intentó agredirla sexualmente a plena luz del día.

Sin embargo, la joven se resistió, gritó y pudo salir de la unidad alojativa para pedir ayuda. Tras su detención, el adolescente británico fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife, que ordenó su ingresó en el centro de internamiento de Valle Tabares.

La autoridad determinó que dicho menor debe permanecer en la Isla hasta que concluyan las diligencias judiciales sobre este asunto.