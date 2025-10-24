Retenciones en la TF-1 y la TF-5 por dos accidentes de tráfico

Tarde complicada en las autopistas de Tenerife. Los viajeros que circulaban a primera hora de la tarde tanto por la autopista del Norte (TF-5) como por la del Sur (TF-1) se han visto afectadas por retenciones producidas por dos accidentes.

Uno de ellos ha tenido lugar a la altura de Arafo, en sentido sur. En este se han visto involucrados cuatro vehículos.

Por otro lado, el correspondiente a la TF-5 ha sucedido a la altura de Santa Úrsula, en sentido norte, con dos vehículos implicados.

Los servicios de emergencias han actuado en ambos casos.

Habrá ampliación.