Retenciones en la TF-1 y la TF-5 por dos accidentes de tráfico
En total, seis vehículos se han visto involucrados en ambos siniestros
Tarde complicada en las autopistas de Tenerife. Los viajeros que circulaban a primera hora de la tarde tanto por la autopista del Norte (TF-5) como por la del Sur (TF-1) se han visto afectadas por retenciones producidas por dos accidentes.
Uno de ellos ha tenido lugar a la altura de Arafo, en sentido sur. En este se han visto involucrados cuatro vehículos.
Por otro lado, el correspondiente a la TF-5 ha sucedido a la altura de Santa Úrsula, en sentido norte, con dos vehículos implicados.
Los servicios de emergencias han actuado en ambos casos.
Habrá ampliación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
- Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula
- La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años
- Una joven, atropellada en la carretera de Icod de Los Vinos
- Multado por calumniar al agente que instruyó el accidente mortal de su hijo en Adeje
- El conductor que mató a un operario de carreteras en Tenerife circulaba ebrio
- Detenido por agredir a su pareja en Tenerife tras negarse a tener relaciones sexuales
- Así es una de las playas más bonitas de Tenerife... y se encuentra en un entorno paradisíaco