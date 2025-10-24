Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retenciones en la TF-1 y la TF-5 por dos accidentes de tráfico

En total, seis vehículos se han visto involucrados en ambos siniestros

Cartel de aviso de retenciones.

Cartel de aviso de retenciones. / 11

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Tarde complicada en las autopistas de Tenerife. Los viajeros que circulaban a primera hora de la tarde tanto por la autopista del Norte (TF-5) como por la del Sur (TF-1) se han visto afectadas por retenciones producidas por dos accidentes.

Uno de ellos ha tenido lugar a la altura de Arafo, en sentido sur. En este se han visto involucrados cuatro vehículos.

Por otro lado, el correspondiente a la TF-5 ha sucedido a la altura de Santa Úrsula, en sentido norte, con dos vehículos implicados.

Los servicios de emergencias han actuado en ambos casos.

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents