Detenido en Santa Cruz de Tenerife en una zona de bares con casi 1.500 euros y diez dosis de cocaína

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han detenido en la madrugada de este viernes a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por estar vendiendo al por menor sustancias estupefacientes.

Además, como el arrestado trató de eludir la acción policial e incluso agredió a uno de los policías que lo interceptó, también se le tramitarán diligencias por un delito de atentado a agente de la autoridad.

El detenido tenía en su poder 1.485 euros y también se encontraron diez dosis de cocaína de las que trató de deshacerse.

Pelea en un bar

El servicio policial se inició sobre las 02:00 horas en el entorno de la avenida Francisco La Roche, y los agentes acudieron inicialmente a una fuerte discusión que protagonizaban un hombre y una mujer en el exterior de un bar.

Una vez que llegaron allí observaron como un hombre trataba de subirse rápidamente a un taxi que ya iba ocupado por otro pasajero.

Este hombre fue identificado por los agentes, aunque mostraba un comportamiento muy alterado.

Persecución a pie

De hecho, cuando iba a ser cacheado salió corriendo hacia la calle José Zárate y Penichet, siendo perseguido a pie por varios agentes y por un vehículo policial que trataba de cortarle el paso.

Cuando uno de los agentes lo alcanzó se resistió a la detención y el forcejeo hizo caer a ambos al suelo, siendo a continuación reducido y engrilletado ante su alta agresividad, relata la Policía Local en una nota.

Estos hechos se produjeron junto a un barranquillo cercano a la zona y en el cacheo preceptivo se le encontraron los 1.485 euros y una bolsita con cocaína.

Unidad canina

La sospecha de los agentes de que en su huida hubiera tirado otras drogas al barranco, hizo necesaria la intervención de la Unidad Canina de la Policía Local que ya estaba presente en este servicio.

De hecho, uno de los guías junto a su perra 'Triana' encontró otras nueve bolsas con cocaína preparada para su venta en unos arbustos cercanos.

En ese momento, el detenido sufrió una gran alteración y fue trasladado a un centro de salud para ser atendido.

Posteriormente, en unión del dinero y las sustancias encontradas fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.