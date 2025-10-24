El conductor que mató a un operario de carreteras en Tenerife circulaba ebrio

Un hombre de 44 años de edad, de nacionalidad británica, fue detenido como presunto autor del atropello mortal de un operario de carreteras durante la noche del pasado martes en el municipio de Adeje.

Después del siniestro vial, el mencionado individuo fue sometido a la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico destinados en el Equipo de Atestados de Granadilla de Abona detuvieron a dicho varón, que reside en Adeje, como presunto autor de un delito de homicidio imprudente.

Los hechos

Pasadas las 23:00 horas del 21 de octubre, un trabajador de la empresa concesionaria del Servicio de Carreteras en el Sur de la Isla, de 57 años de edad, perdió la vida en el suceso.

Según los datos que han trascendido, una conductora que circulaba por la autopista del Sur (TF-1) a la altura de Fañabé (Adeje), sufrió una avería en su vehículo.

Y citado empleado de la sociedad adjudicataria del mantenimiento de vías acudió a ayudar a la mencionada mujer.

Colisión

Fue en ese momento cuando, según las personas consultadas, el conductor ahora investigado impactó con su coche contra el turismo de la conductora y, a la vez, arrolló al trabajador.

En la jornada de ayer, desde el Área de Carreteras del Cabildo de Tenerife (administración responsable del mantenimiento de la vía en la que ocurrieron los hechos) declinaron realizar manifestaciones sobre los hechos.

Tampoco fue posible conocer la versión de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de carreteras en el Sur de la Isla, Sando.

Segunda víctima mortal

Cabe recordar que, en lo que va del presente año, este es el segundo operario de carreteras fallecido al ser atropellado en la autopista del Sur de Tenerife.

El anterior accidente mortal se produjo el pasado 4 de febrero a la altura del municipio de Güímar, cerca del acceso a los barrios costeros de Punta Prieta y La Caleta, en la denominada comarca de Agache.

Medidas de seguridad

Héctor Fajardo, secretario de Organización y Comunicación de UGT), opina que un servicio como el mantenimiento de carreteras debe estar gestionado de forma directa por la administración para garantizar los derechos, la seguridad y la prevención de riesgos laborales de los trabajadores; y no funcionar como una concesión, como ocurre ahora.

Para Fajardo, las condiciones de seguridad de los operarios de carreteras no son suficientes, en un ámbito donde hay empleo precario y mal pagado.