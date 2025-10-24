120 kilos de lubina intervenidos en Tenerife: robaban los ejemplares de la acuicultura para venderlos en restaurantes

Cinco personas fueron arrestadas recientemente por el robo continuado y la receptación de lubinas de acuicultura en el sur de Tenerife. Los ejemplares sustraídos se comercializaban después en restaurantes.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) y la Patrulla de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la compañía de Playa de las Américas llevaron a cabo la investigación.

Los cinco detenidos tienen entre los 38 y 70 años y son vecinos de Granadilla de Abona y Arona. Dos de ellos están acusados de un supuesto delito continuado de hurto, y los otros tres por la compra del pescado a sabiendas de que había sido robado (receptación).

Dos trabajadores de la empresa de acuicultura estaban implicados en los delitos

Las lubinas sustraídas al descuido procedían de las jaulas marinas de acuicultura situadas frente a las costas de Los Cristianos y Palmar, en el municipio de Arona.

Consecuencias económicas

La investigación se inició al tener los agentes conocimiento de la posible sustracción de peces, lo que implicaba unas consecuencias económicas para la explotación de acuicultura y el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores, ya que estas piezas no pasaban ningún tipo de control sanitario antes de su consumo.

Durante las gestiones, los agentes pudieron reconstruir la manera de actuar de los supuestos autores. Estos aprovechaban los días de las capturas realizadas por la empresa propietaria de las jaulas.

Personal de la empresa afectada

Durante las operaciones de descarga en el muelle de Los Cristianos, personal de la empresa, en connivencia con tres personas ajenas a la misma, sacaban con un vehículo parte de las lubinas del recinto portuario.

Posteriormente, procedían a la venta de dicha mercancía a terceras personas que, sin ningún tipo de factura que pudiese acreditar su legal procedencia, presuntamente lo comercializaban en varios restaurantes de Tenerife.

Así se hurtaban las lubinas

Los agentes desplegaron un dispositivo de control y seguimiento en las inmediaciones del muelle de Los Cristianos. Observaron que, tras atracar el barco de la empresa y descargar el pescado, cuando todos los ocupantes abandonaban las instalaciones del muelle, dos de los trabajadores regresaban y se introducían nuevamente en la embarcación.

Seguidamente, descargaban el pescado en mochilas y bolsas plásticas, introduciéndolas en el vehículo que utilizaban para dirigirse a la zona de los restaurantes implicados.

Tras seguir al coche, pudieron observar cómo llegaban a las puertas de uno de los establecimientos, donde dejaban parte del pescado sustraído, y descargaban el resto en la vivienda de un familiar del propietario del otro restaurante implicado.

En ese momento, los investigadores intervinieron para identificar a los implicados.

40.000 euros

En esta actuación fueron decomisados 120 kilos de pescado. Pero se estima que el total de lo sustraído puede ascender a 4.000 kilos y un valor aproximado de venta de 40.000 euros.

En parte de la investigación se contó con la colaboración de la Policía Portuaria del Puerto de los Cristianos, perteneciente a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.