Caen los ladrones de gasolineras del sur de Tenerife: ocho robos en un mes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer, de 44 y 41 años respectivamente, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de ocho robos con fuerza cometidos en varias gasolineras de los municipios de Adeje y Arona, en el sur de Tenerife.

La investigación se inició tras detectarse una serie de robos con características similares en distintas gasolineras durante el mes de septiembre. Los agentes lograron identificar a los presuntos autores, quienes empleaban distintos vehículos —tanto particulares como de alquiler— para cometer los delitos.

Estos coches eran facilitados por un tercer implicado, que los alquilaba a su nombre y se los cedía expresamente para realizar los robos.

El modus operandi se repetía en todos los casos: la mujer estacionaba el vehículo en la zona de lavado, simulando normalidad, mientras el hombre forzaba el cajetín recaudador de las máquinas y sustraía el dinero en efectivo del interior.

Investigación

Tras el análisis de las pruebas recabadas, los investigadores consiguieron esclarecer ocho robos cometidos por el mismo grupo, identificando a los tres implicados. Posteriormente, se desplegó un dispositivo policial en torno a la vivienda de los principales sospechosos, donde fueron detenidos y puestos a disposición judicial.

El juez ha decretado la libertad con cargos para ambos detenidos. El tercer implicado, responsable de alquilar los vehículos, también ha sido imputado por los hechos, aunque actualmente cumple condena en el Centro Penitenciario Tenerife II.

La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier persona puede aportar información sobre actividades delictivas de forma anónima y confidencial a través de la página web www.policia.es, en el apartado Colabora.