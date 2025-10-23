La Policía Local rescata a perro atrapado en un coche en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife rescataron a un perro que había sido dejado solo en el interior de un coche estacionado en la calle Juan Rumeu García.

El aviso fue dado por varias personas que pasaban por la zona y alertaron a una patrulla que realizaba labores preventivas en el municipio. Los agentes esperaron durante aproximadamente dos horas a que apareciera la titular del vehículo.

Ante la ausencia de respuesta y para garantizar el bienestar del animal, decidieron abrir el coche a través de una ventanilla. Tras liberar al perro, los agentes lo trasladaron al albergue comarcal de Valle Colino para su atención y custodia.

El vehículo se encontraba aparcado en una zona de sombra y con una de las ventanillas ligeramente abierta, según informó la Policía Local en un comunicado difundido este jueves.

Dado que no fue posible identificar de inmediato al propietario del animal, se levantó un acta administrativa a nombre de la titular del vehículo y se remitió una solicitud de seguimiento al grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de la Policía Local, para comprobar la situación del animal y las posibles responsabilidades derivadas del caso.