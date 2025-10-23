Una joven, atropellada en la carretera de Icod de Los Vinos

Una joven de 19 años fue atropellada en la mañana de este jueves en el municipio de Icod de los Vinos en la carretera insular TF-5.

En estos momentos la víctima es trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC) con heridas de consideración.

Las fuentes consultadas por El Día indican que, por el momento, no corre peligro su vida.

La mujer fue arrollada por un turismo en el momento en que cruzaba la calzada.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Icod y el Equipo de Atestados se encuentran en el lugar para regular la circulación y realizar el informe sobre el siniestro vial.

El accidente ha provocado retenciones de tráfico en la zona en dirección al municipio norteño y que alcanzan a la autopista.