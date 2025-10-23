Detenido por agredir a su pareja en Tenerife tras negarse a tener relaciones sexuales

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han detenido en la madrugada de este jueves a un hombre de 35 años por ser el presunto agresor de su pareja, una mujer de 23 años, en la vivienda que comparten en la zona de García Escámez de la capital tinerfeña.

El servicio policial se activó tras una llamada de la mujer que manifestó haber sufrido este posible episodio de violencia de género.

Los policías fueron requeridos cerca de las 02.00 horas para que acudieran a un piso donde una mujer solicitaba ayuda tras ser agredida por su pareja.

Según relató la afectada, su pareja había llegado tarde a la vivienda y bajo los efectos de haber consumido alcohol, tratando de mantener relaciones sexuales con ella, a lo que la mujer se negó, recoge una nota de la Policía Local.

A partir de ese momento comenzó a empujarla y golpearla por lo que la víctima solicitó ayuda.

Otras ocasiones

Al parecer no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones, señala la Policía Local, que apunta que la mujer, que se encontraba muy nerviosa, fue informada y asesorada por los agentes sobre sus derechos y los recursos a su disposición.

Una patrulla policial acompañó a la víctima a un centro de salud y otros agentes procedieron a la detención del hombre, que se encontraba durmiendo en una habitación de la vivienda.

El hombre fue identificado y trasladado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial por estos hechos.