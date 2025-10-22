'Pillado' en Tenerife un furgón con 375 kilos de hachís, sin seguro y con la ITV caducada
La Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadosde un delito de tráfico de drogas
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona, han detenido a dos personas un varón y una mujer, de 35 y 24 años de edad respectivamente, acusados de un delito de tráfico de drogas.
Mientras prestaban servicio, agentes de la patrulla de tráfico comprobaron como un vehículo tipo furgón, que circulaba por la TF-1, circulaba careciendo de seguro obligatorio y con la inspección técnica de vehículos (ITV) caducada, por lo que los agentes procedieron a darle el alto.
Una vez detenido el vehículo y dada la actitud de nerviosismo que mostraban tanto el conductor como la acompañante, hizo que los agentes procedieran a comprobar el compartimento de carga del furgón, localizando en su interior varias cajas de cartón, las cuales una vez abiertas se comprobó que contenían 375 kilogramos de hachís.
La actuación está recogida dentro del marco de los dispositivos que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con el afán de verificar que los vehículos que circulan por las vías de comunicación cumplen con la normativa vigente.
