Muere atropellado un trabajador del servicio de carreteras en la TF-1 a la altura de Fañabé

El trágico accidente del varón, de 57 años, tuvo lugar en la noche del martes en el municipio de Adeje, en dirección al sur de la Isla, y los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del operario

Panorámica de la localidad de Fañabé, en Adeje.

Panorámica de la localidad de Fañabé, en Adeje. / E.D.

Santa Cruz de Tenerife

Un trágico suceso tuvo lugar la noche del martes en la autopista TF-1, a la altura de la zona de Fañabé, dentro del término municipal de Adeje, en Tenerife.

Un trabajador de 57 años falleció después de ser atropellado mientras desempeñaba labores en la vía, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Intervención inmediata de los servicios de emergencia

El aviso se produjo a las 23:11 horas del 21 de octubre de 2025, movilizando de forma inmediata a los servicios de urgencias. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

A pesar de los intentos de asistencia, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del operario debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Investigación en curso y limpieza de la vía

La Guardia Civil, presente en el lugar, inició las diligencias previas para esclarecer las causas del atropello. Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras colaboró en las labores de limpieza y restablecimiento de la normalidad en la vía.

