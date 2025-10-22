Una joven, atropellada en una transitada vía de Santa Cruz de Tenerife

Una joven de 24 años ha resultado herida este miércoles al ser atropellada en una transitada calle de Santa María del Mar, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos han sucedido a las 07.54 horas cuando el CECOES recibió el aviso por el atropello de una mujer por parte de un coche en la calle Punta de Vista, en el barrio capitalino.

Hasta el lugar se trasladaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico, cuyo personal atendió a la víctima.

Intervención

Se trata de una joven que presentaba traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) en ambulancia,

Por su parte, los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se encargaron de instruir el atestado oportuno.