Una joven, atropellada en una transitada vía de Santa Cruz de Tenerife
La víctima, de 24 años, ha sido trasladada a un centro hospitalario con traumatismo craneal
Una joven de 24 años ha resultado herida este miércoles al ser atropellada en una transitada calle de Santa María del Mar, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Los hechos han sucedido a las 07.54 horas cuando el CECOES recibió el aviso por el atropello de una mujer por parte de un coche en la calle Punta de Vista, en el barrio capitalino.
Hasta el lugar se trasladaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico, cuyo personal atendió a la víctima.
Intervención
Se trata de una joven que presentaba traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) en ambulancia,
Por su parte, los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se encargaron de instruir el atestado oportuno.
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
- Estos son los cinco finalistas al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: de Celia Cruz a una caja de cartón
- Buscan a un menor desaparecido en Tenerife
- La Virgen de Candelaria llega por autopista a la cárcel Tenerife II
- Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años
- El Hotel Taoro reabre con aspiración de icono hotelero
- El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: sirve el pollo más famosos desde 1962