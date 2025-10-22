Herida una mujer al ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife
La afectada fue trasladada al Hospital de la Candelaria
Santa Cruz de Tenerife
Una mujer de 57 años ha resultado herida este miércoles con policontusiones de carácter moderado al ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos han sucedido a las 16:07 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban del atropello de dos personas en la Avenida Tres de Mayo.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró a dos afectados, uno de ellos sin lesiones, y el otro, una mujer que trasladó al Hospital de la Candelaria, mientras que la Policía Local instruyó el atestado.
