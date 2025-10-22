Estiman que Ione, el desaparecido de 13 años en Tenerife, está con un familiar

Agentes de la Policía creen que Ione, el niño de 13 años de edad cuya desaparición se denunció el pasado lunes, se encuentra en la vivienda de algún familiar y que esta persona adulta no ha comunicado a las autoridades que el menor ha estado en las últimas horas en su casa.

El pequeño está tutelado en la actualidad por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, según indicaron las fuentes consultadas.

Y, además, en los últimos tiempos ha residido en el centro de acogida de la Sagrada Familia (antigua Casa Cuna), en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Denuncia

Todo indica que el pasado lunes, el menor, identificado como Ione D.M., no se reincorporó al mencionado recurso y el personal de las instalaciones interpuso una denuncia ante la Policía Nacional con el objetivo de que pudiera ser localizado.

Una de las hipótesis de los agentes que realizan seguimiento a este tipo de asuntos es que el niño se encuentra en el domicilio de su madre, en la zona de San Matías, en el Distrito de Taco, en el municipio de La Laguna, o bien en el de algún otro familiar, oculto temporalmente por algún motivo que no ha trascendido hasta el momento.

De hecho, funcionarios policiales se dirigieron hasta la vivienda de su progenitora con la intención de hablar con ella y recabar información sobre el paradero del citado niño.

Agentes no recibieron respuesta en la mañana de ayer en la vivienda de la madre, en el barrio de San Matías

Sin embargo, a pesar de la insistencia de los agentes para que la madre abriera la puerta, esta presuntamente no quiso recibir a los funcionarios para, de esa manera, contribuir a la localización del pequeño; o bien no se hallaba en el inmueble.

Alerta

La ong SOS Desaparecidos emitió el pasado lunes un aviso en el que se informaba de la desaparición del citado niño, al que describe como un menor de entre 1,60 y 1,65 metros de altura; complexión delgada, pelo y ojos castaños.

La última vez que fue visto por su entorno llevaba pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras, según consta en la alerta de la citada organización.

Durante la mañana de ayer, desde la Policía Nacional se informó de que integrantes de este cuerpo de seguridad trabajaban de manera activa en este asunto. Y aclararon que, por ahora, no podían facilitar más información sobre el caso.

Cabe recordar que en los últimos años son numerosos los episodios de menores tutelados por el Gobierno de Canarias que figuran en algún momento como desaparecidos y, en realidad, permanecen escondidos en la casa de algún familiar, de los padres de amigos o en la vivienda de su pareja sentimental, por ejemplo.