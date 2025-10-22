Encuentran con su madre y en buen estado a Ione, el niño desaparecido en Tenerife

Ione D. M, el niño de 13 años que llevaba desaparecido desde el pasado lunes en Tenerife, ha sido encontrado en buen estado en La Orotava, según confirma a El Día fuentes cercanas al caso.

El pequeño fue localizado por agentes de la Policía Nacional en dicho municipio del norte de la Isla en la mañana de este miércoles.

En ese momento, el niño se encontraba junto a su madre, según explicaron las fuentes consultadas. De esa manera se confirmaron las hipótesis de los agentes que realizaban seguimiento a este caso de desaparición.

Desde ese momento, los integrantes del cuerpo de seguridad comunicaron la localización del menor al centro de acogida en el que reside y a otras autoridades. De esa manera se desactivó la denuncia y la alerta por su desaparición.

El menor, del que se sospechaba que estaba con algún familiar, está tutelado en la actualidad por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias.

Así, estaba residiendo en el centro de acogida de la Sagrada Familia (antigua Casa Cuna), en Santa Cruz de Tenerife, pero el pasado lunes no se incorporó al centro, por lo que los profesionales interpusieron la denuncia de su desaparición ante la Policía Nacional.

También desde la entidad SOS Desaparecidos se alertó de la desaparición del menor, al que describe como un menor de entre 1,60 y 1,65 metros de altura; complexión delgada, pelo y ojos castaños.

La última vez que fue visto por su entorno llevaba pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras, según consta en la alerta de la citada organización, que también ha quedado desactivada a raíz de la aparición de Ione.