Asistida una mujer tras el incendio en una vivienda en Tenerife
La afectada sufrió una intoxicación por inhalación de humo
Una mujer de 54 años ha tenido que ser asistida este miércoles, 22 de octubre, tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo por el incendio ocurrido en la calle Seis de Diciembre de La Laguna.
Efectivos Bomberos de Tenerife tuvieron que desalojar el edificio para proceder a extinguir las llamas.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a una persona que trasladó al Hospital Universitario de Canarias.
Por su parte, los servicios policiales aseguraron la zona y facilitaron el acceso a los servicios de emergencias.
